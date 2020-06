San Valentino e Scafa restano senza acqua per lavori in un serbatoio

Due paesi in provincia di Pescara resteranno senza acqua per l'esecuzione di lavori sul serbatoio Solcano.

Come fa sapere l'Aca, l'interruzione dell'erogazione idrica è prevista a Scafa e San Valentino in Abruzzo Citeriore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I rubinetti resteranno a secco domani, giovedì 25 giugno, dalle ore 9 alle 17 nelle seguenti contrade dei 2 centri del Pescarese: