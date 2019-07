Danni provocati dal maltempo a Pescara, prorogata la scadenza per presentare le richieste

Il Comune di Pescara ha deciso di prorogare la scadenza per la presentazione delle richieste, con tanto di documentazione, per il risarcimento dei danni subiti dalla violenta ondata di maltempo che ha colpito il capoluogo adriatico mercoledì 10 luglio.

Il termine di presentazione delle schede di ricognizione dei danni subiti in occasione degli eventi meteorologici di mercoledì scorso è posticipato alle ore 12 di venerdì 26 luglio.

Il primo termine utile indicato dall'amministrazione comunale era alle ore 12 di sabato 20 luglio.

Come si legge nell'avviso pubblico, "Tutti coloro che hanno subito dei danni al patrimonio edilizio e alle attività economiche e produttive e al patrimonio pubblico conseguenti gli eventi di cui all’oggetto, possono presentare apposita istanza attraverso i moduli messi a disposizione sul portale dell’Ente (sito web: www.comune.pescara.it) oppure da ritirare direttamente presso gli Uffici dell’Urp del Comune di Pescara".

Questi gli altri dettagli:

Danni subiti dal patrimonio edilizio privato: la segnalazione deve essere prodotta utilizzando la Scheda B ‘Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato’. La segnalazione può essere effettuata dal proprietario, ovvero dal conduttore o dal beneficiario, laddove l’immobile sia detenuto con diverso titolo legittimo. In caso di parti comuni condominiali, la segnalazione è a cura dell’amministratore di condominio.

Danni subiti dalle attività economiche e produttive: la segnalazione deve essere prodotta utilizzando la Scheda C ‘Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive’. La segnalazione deve essere effettuata dal rappresentante legale dell’impresa, indipendentemente che sia proprietario o conduttore o detentore ad altro titolo dell’immobile dove viene esercitata l’attività.

Danni subiti dalle autovetture/mezzi: si precisa che i danni subiti dalle autovetture/mezzi ad uso privato devono essere riportati nell'ultima pagina della scheda “B” al punto "Altro", mentre i danni subiti dalle autovetture/mezzi a uso aziendale devono essere riportati nell'ultima pagina della scheda “C” al punto "Altro".

Le domande, complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate presso lo sportello del Protocollo Generale del Comune sito in P.zza Italia 1 (orari: 9:00-13:00 tutti i giorni e pomeriggio mar. e giov. 15:00-17:00) o tramite invio con posta elettronica certificata (pec: protocollo@pec.comune.pescara.it), entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 luglio 2019. Le schede pervenute oltre i termini di scadenza saranno prese in carico con riserva.

Per tutti i dettagli basta cliccare QUESTO LINK collegandosi all'avviso pubblico del Comune di Pescara.