Musica, la pescarese Sarah lancia il suo album di debutto "Le coincidenze"

La pescarese Sara D’Angelo, in arte Sarah, ha pubblicato per Music Force il suo primo lavoro discografico. L'album si intitola "Le coincidenze" ed è disponibile dal 1° marzo su tutti gli store online e nei negozi fisici.

Venerdì 22 marzo alle 18:30 l'artista sarà disponibile per un firmacopie nel negozio di dischi "Piatti" (ex Gong), in via Mazzini, mentre il prossimo 29 marzo presenterà i suoi brani live al Grand Canyon di Pescara.

Qui di seguito la tracklist dell'album: