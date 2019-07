La pescarese Sara Serraiocco premiata al Giffoni Music Festival

L'attrice pescarese Sara Serraiocco, 28 anni, verrà premiata sabato 20 luglio al Giffoni Music Festival.

Durante la serata, in programma a Giffoni Valle Piana (Salerno), la nostra concittadina riceverà il prestigioso Explosive Talent Award, che viene assegnato ai migliori artisti emergenti italiani e internazionali.

Tra i film interpretati finora da Sara ricordiamo "Non è un paese per giovani" di Giovanni Veronesi, "In viaggio con Adele" di Alessandro Capitani e "Lo spietato" di Renato De Maria.