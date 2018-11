Sanità, la dirigenza medica sciopera il 23 novembre: le ragioni dell'Anaao

“Lo sciopero richiama l’attenzione su una serie di criticità che condurranno in breve al completo smantellamento del servizio sanitario nazionale. Le condizioni di lavoro sono sempre più disagiate. Nella Asl di Pescara alcune unità operative sono composte in maggioranza da precari con il rischio che alla prima occasione questi possano andare via, mettendo in ginocchio le attività specialistiche interessate. Un altro elemento di criticità riguarda le ripetute aggressioni del personale, con un ulteriore scadimento delle condizioni di lavoro, già onerate da eccessi orari e impossibilità a fruire delle ferie”.