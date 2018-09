Sanità: Penne presterà all'ospedale di Pescara gli endoscopi per due giorni a settimana

Un vero e proprio prestito dei macchinari di endoscopia digestiva da Penne a Pescara, per due volte a settimana. E' quanto sta accadendo nei due nosocomi del pescarese, come illustrato dal consigliere regionale del M5S Pettinari che parla di una situazione assurda causata dalla programmazione sanitaria errata della Regione Abruzzo.

Con questa cessione, infatti, il reparto di Gastroenterologia del San Massimo di Penne verrà fortemente penalizzato, nonostante si tratti di un reparto d'eccellenza riconosciuto in tutta la Regione ed anche a livello nazionale. Pettinari attacca duramente la Asl:

"Probabilmente lo scopo è quello di diminuire i servizi per poi giustificare la chiusura di un ospedale che sta subendo una morte assistita. Ricordiamo che il reparto di Penne effettua 600 esami annui in endoscopia. Il reparto già depotenziato da UOSD a UOS non può sostenere il reparto di Pescara con i propri macchinari, inoltre questo depotenziamento rende l’Ospedale di Penne subordinato a quello di Pescara, il che mette il nosocomio vestino nella condizione di dover subire scelte che non sempre hanno come fine la qualità del servizio nell’area interna."