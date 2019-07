Sanità, anche in Abruzzo arriva la "rivoluzione" liste d'attesa: ecco cosa cambia

Arriverà a breve anche in Abruzzo ed alla Asl di Pescara la nuova normativa del Ministro della Salute Grillo riguardante le liste d'attesa. Lo ha fatto sapere la consigliera regionale del M5s Stella che parla di una vera e propria rivoluzione con tante novità che permetteranno ai cittadini di avere tempi brevi e certi.

Cambia innazitutto il criterio delle liste d'attesa: priorità verrà data alle urgenze e non si terrà conto più solo dell'ordine di prenotazione. Tutte le asl dovranno adeguarsi entro fine luglio uniformando i processi delle liste d'attesa, inoltre potranno essere ampliati gli orari degli ambulatori che rimarranno aperti anche nei prefestivi e festivi.

Come cittadina abruzzese monitorerò da vicino l’attuazione delle disposizioni governative incalzando il governo regionale qualora non intervenisse tempestivamente in caso di mancato adeguamento da parte degli enti locali. Questa è l’occasione per tutti i cittadini abruzzesi di vedersi finalmente riconosciuto il diritto alla salute, da troppo tempo negato a causa dell’inefficienza di governi e amministrazioni locali guidati dagli interessi delle cliniche private e non dalla salvaguardia della salute dei cittadini