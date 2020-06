Al via la sanificazione dei musei Cascella e delle Genti D'Abruzzo: tutto pronto per la riapertura

Al via le operazioni di sanificazione dei musei Cascella e delle Genti D'Abruzzo a Pescara. La ditta specializzata di Manoppello eseguirà i protocolli con la massima cautela per evitare il danneggiamento delle opere presenti all'interno delle due strutture, che dunque si preparano per riaprire al pubblico con visite ed eventi rispettando ovviamente le norme anti contagio attualmente vigenti.

La direttrice della fondazione Museo delle Genti Pizza ha sottolineato l'importanza delle operazioni di sanificazione per offrire sicurezza ai visitatori ed al personale, ed in particolare per i musei queste operazioni hanno previsto costi maggiori proprio per adottare procedure specifiche per evitare qualsiasi danno. Il presidente della fondazione Della Cagna ha ringraziato l'assessore Seccia che ha contribuito con l'amministrazione comunale per le spese delle sanificazioni.

Si lavorerà con orari contingentati e visite su prenotazione, ed a breve saranno comunicati gli orari di apertura con piccoli eventi da affiancare alle normali attività del museo.

Stiamo lavorando alla predisposizione dei percorsi interni per favorire il distanziamento e consentire una fruizione non compressa nei tempi delle nostre strutture. Predisporremo una segnaletica specifica che aiuti tutti a rispettare le corrette norme comportamentali: all'ingresso saranno installati dispenser con liquido igienizzante e l'ingresso sarà consentito soltanto con la mascherina. I dispositivi di protezione saranno resi disponibili per tutti coloro che non dovessero averne di propri

La fondazione ha lanciato anche la raccolta fondi "Aiuta l'Abruzzo a non perdere la memoria" per donare il 5 per mille della dichiarazione dei redditi al Museo, per proseguire le attività svolte come quelle dedicate a bambini e ragazzi che si terranno quest'anno nei parchi. Il lockdown ha fatto saltare esposizioni, visite ed attività che costituiscono il nucleo degli incassi della fondazione.

Per destinare il 5 per mille al Museo delle Genti basta inserire il codice fiscale 01511580688 nella propria dichiarazione dei redditi.Per le donazioni, utilizzare l'Iban IT65X0311115403000000001550 intestato alla Fondazione delle Genti d'Abruzzo.