Sanificazione e lavaggio delle strade a Pescara per il Coronavirus, le nuove vie interessate

Primo giorno di sanificazione e lavaggio delle strade di Pescara per il Covid-19 (Coronavirus) oggi, venerdì 13 marzo.

L'amministrazione comunale dopo aver sanificato le strade del centro adesso allarga anche ad altre zone della città.

Come fa sapere l'assessore all'Ambiente, Isabella Del Trecco, i mezzi di Ambiente Spa hanno iniziato a operare alle ore 5:30. Inoltre sono stati bonificati tutti i tombini del cimitero vecchio dei Colli Innamorati, campo B, con la sanificazione delle stradine interne.

«E nel frattempo», dice l'assessore, «abbiamo già preparato il programma della prossima settimana, con la disinfezione di tutti i quartieri della città, con una diluizione di 20 litri di candeggina pura ogni 8mila litri d’acqua, un programma con il quale entro sette giorni interverremo a Porta Nuova come nella zona dei colli, come pure a Villa del Fuoco, Zanni e San Donato. L’invito ai cittadini e alle forze politiche di opposizione è di collaborare: arriveremo ovunque, in tutte le strade, non lasceremo nessuno escluso, lasciando da parte, almeno di fronte a un’emergenza sanitaria mondiale, le polemiche di appartenenza e di partito, davvero inutili in un frangente tanto drammatico. Le operazioni di sanificazione continueranno da lunedì secondo un programma estremamente fitto e dettagliato perché in questo modo avremo la garanzia di aver agito in modo efficace e sanitariamente adeguato e in sette giorni copriremo i quartieri di Porta Nuova, Villaggio Alcyone, San Silvestro, Borgo Marina nord e Sud, San Donato, Villa del Fuoco, Colli Innamorati e Zanni, partendo, per ciascun quartiere, dalle strade principali».

Questo il calendario degli interventi:

