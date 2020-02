La Santa Messa di domenica 1 marzo su Rai 1 in diretta da San Valentino

Sarà trasmessa in diretta su Rai 1 (a partire dalle ore 10:55) dalla parrocchia Santi Valentino e Damiano di San Valentino in Abruzzo Citeriore la Santa Messa di domani, domenica 1 marzo.

A celebrare la funzione sarà don Roccco D'Orazio con il diacono don Giuseppe Falasca.

La regia della messa in onda sarà affidata a Simone Chiappetta mentre il commento sarà di Simoma De Santis.

Nel frattempo procedono gli allestimenti per la messa in diretta su Rai1. I mezzi tecnici occupano un certo spazio e alcune zone del duomo saranno interdette, pertanto l’affluenza dei fedeli non può superare i limiti di sicurezza previsti dalla legge. Ad accogliere i partecipanti alla Messa ci saranno i volontari civici. La Messa sarà in mondovisione è sarà un'occasione per mostrare il nostro territorio, il paese del Pescarese e la chiesa.