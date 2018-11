San Silvestro, i lavori nella scuola dureranno altri 6 mesi

La scuola primaria di San Silvestro reterà chiusa per tutto l'anno scolastico. Questa mattina, infatti, si è riunita la commissione lavori pubblici del Comune per fare il punto della situazione in merito al cantiere riaperto lunedì scorso, e soprattutto per capire le tempistiche di completamento dei lavori.

Il cantiere infatti, resterà aperto per 180 giorni e dunque sarà concluso a metà maggio. Nell'edificio erano previsti inizialmente lavori di adeguamento sismico, energetico e di riqualificazione ma in corso d'opera è emersa l'esigenza di rifare anche tutti gli impianti, con un costo aggiuntivo di 200 mila euro che verrà finanziato reperendo fondi dal Bilancio del 2018.

L'assessore Cuzzi:

“Siamo dispiaciuti per i ritardi ma abbiamo lavorato per far ripartire il cantiere, superare i problemi ed investire sulla riqualificazione nuove risorse di bilancio. Continuiamo a lavorare per rendere gli edifici scolastici sicuri, belli e moderni nell’interesse dei nostri ragazzi e della comunità, così abbiamo agito in questo caso e agiremo per le altre scuole su cui ci sono lavori. Restituiremo alla collettività di San Silvestro una scuola all’avanguardia e senza criticità”.

Il direttore dei lavori Tavani ha spiegato che saranno rifatti tutti gli impianti, termici, idrici, elettrici e sistemati i giunti sismici come prescritto dal Genio Civile: