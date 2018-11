San Silvestro, centro polivalente "Filograsso" in gestione alla parrocchia

Arriva il sì della giunta comunale all'affidamento in gestione del centro polivalente "Nando Filograsso" alla parrocchia di San Silvestro. Il canone simbolico sarà di 51.65 euro e la parrocchia potrà organizzare eventi ed iniziative senza finalità di lucro per scopi sociali, aggregativi e ricreativi.

Il sindaco Alessandrini sottolinea come la convenzione sia un fatto positivo per tutta la comunità del quartiere, dopo che la struttura è tornata agibile dopo i lavori voluti dal vicesindaco ed assessore Blasiol:

"La convenzione ci consente ora di restituire direttamente alla popolazione una struttura di aggregazione preziosa e voluta, specie in attesa del completamento dei lavori antisismici della scuola di San Silvestro su cui abbiamo investito 800.000 euro e che verrà ultimato nei prossimi mesi. L'attribuzione della struttura in parola alla Parrocchia richiedente, costituisce un'operazione di indubbia valenza sociale per la città, lo facciamo consapevoli che sia la soluzione ottimale che riassume la volontà della gente di San Silvestro circa le attività da svolgervi e la volontà di poter direttamente disporre degli spazi che ha a lungo atteso”

La convenzione è temporanea e durerà fino a quando non saranno completati i lavori della scuola, ed a quel punto la struttura tornerà ad essere parte integrante del complesso scolastico. Oltre agli oneri sopra specificati, saranno poste a carico della Parrocchia le spese per le utenze varie, quelle di manutenzione ordinaria, di custodia e sorveglianza, nonché quelle necessarie a mantenere l'immobile in maniera decorosa.