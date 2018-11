San Silvestro, riparte il cantiere nella scuola: sopralluogo dell'assessore Cuzzi

Riparte il cantiere nella scuola primaria di San Silvestro, fermo ormai da diversi mesi ed al centro di polemiche fra maggioranza ed opposizione. L'assessore Cuzzi si è recato sul posto ricordando che l'amministrazione comunale aveva reperito 800 mila euro per avviare il progetto grazie ai fondi del precedente Governo:

"Durante le lavorazioni, quindi mentre le operazioni di adeguamento erano in corso, ci siamo trovati di fronte un quadro più complesso di quello che ci aspettavamo e si è così manifestata l’esigenza di eseguire interventi aggiuntivi e imprevisti, che non erano prevedibili al momento della redazione del progetto, né all’atto della consegna dei lavori avvenuta il 12 aprile 2018 per coprire i quali abbiamo investito ulteriori 270.000 euro”.