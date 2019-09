Celebrazione a San Cetteo per San Michele Arcangelo, patrono della polizia [FOTO]

Anche a Pescara questa mattina, lunedì 30 settembre, è stato celebrato San Michele Arcangelo, patrono della polizia di Stato.

Prima in Questura e poi nella cattedrale di San Cetteo si è tenuta la cerimonia per la festività di San Michele Arcangelo.

La cerimonia si è svolta prima nel centro polifunzionale “Fanti” di via Pesaro, dove è stata deposta la corona ai caduti al Sacrario interno alla struttura.

Si è trattato di un momento di grande raccoglimento e di sentita partecipazione in ricordo di quanti hanno sacrificato la propria vita al dovere. Successivamente, a San Cetteo, l’Arcivescovo Tommaso Valentinetti ha celebrato la Santa Messa, alla presenza delle massime cariche politiche e istituzionali di questa provincia. Il rito religioso è stato reso più intimo ed emozionante dall’ accompagnamento della soprano Giulia Conz, accompagnata dai musicisti del Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara, Erika Loiacono (violinista), Andrea Di Toro Mammarella (organo) e Italo Di Benedetto (tromba), preparati dal Maestro Alfredo D’Ubano.

Nella tradizione cristiana, San Michele è rappresentato come un combattente, con la spada nella mano e sotto i suoi piedi il dragone simbolo di Satana sconfitto in battaglia: ecco perché il Santo è stato proclamato protettore della polizia di Stato, in omaggio alla “lotta” che i suoi uomini e le sue donne combattono tutti i giorni al servizio dei cittadini.

