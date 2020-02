Combattere il cyberbullismo, la polpost incontra gli studenti per il "Safer Internet Day". L'evento è stato ospitato dalla scuola media “Tinozzi”, con workshop e dibattiti sul tema.

Ecco che cosa dichiara Nunzia Ciardi, direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni:

“La sensibilizzazione sui temi della sicurezza online e sull’uso responsabile della rete è un impegno quotidiano della Polizia Postale e delle Comunicazioni. E la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione è imprescindibile. Iniziative come quella della giornata mondiale dedicata alla sicurezza in Internet, celebrata ormai in oltre 150 paesi tra cui l’Italia, sono di grande importanza perché aiutano a portare la sicurezza della rete all’attenzione di un grande numero di persone, giovani e adulti, che a loro volta sono ineliminabili figure di riferimento per orientare i più piccoli ad un uso sicuro e responsabile della Rete”.