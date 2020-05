Niente più ruota panoramica a Pescara: iniziate le operazioni di smontaggio [FOTO]

A Pescara non sarà più possibile fare un giro sulla ruota panoramica istallata nell'area dell'ex Cofa.

Sono infatti iniziate le operazioni di smontaggio dell'attrazione turistica fortemente voluta dall'assessore Giacomo Cuzzi.

Ma il destino della ruota panoramica era segnato come già annunciato più volte dall'attuale amministrazione comunale che aveva deciso, da tempo, di farne a meno. Resta da capire quale sarà la destinazione d'uso di un'area che potrebbe essere strategica per la città ma nel corso di questi è di fatto rimasta uno spazio vuoto inutilizzato.

