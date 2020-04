Incredibile ma vero a Pescara: fuga da film in spiaggia, finanziere insegue runner irresponsabile [VIDEO]

Runner non si ferma all'alt di un finanziere intimatogli lungo la battigia e scappa, finendo nei guai. Il giovane, infatti, non poteva andare a correre in quanto, come noto, le attività motorie sono attualmente vietate a causa dell'emergenza coronavirus. Appena il militare gli si è avvicinato, ha accelerato il passo ed è fuggito. Tuttavia è stato inseguito e bloccato poco dopo, per la precisione in via Carducci, dalla stessa Gdf e dai vigili urbani in motocicletta.

Non avendo con sé i documenti, è stato portato in caserma per accertamenti. Ora, oltre alla possibile multa per inosservanza dei decreti da Covid 19, potrebbe rimediare anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio, accaduto all'altezza dello stabilimento balneare "Sole Luna" (come mostra un video diventato virale in queste ore), è stato stigmatizzato su Facebook dal consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli:

"Vorrei che tutti i pescaresi facessero oggi un applauso virtuale a questo finanziere, che probabilmente fino a 40 giorni fa non avrebbe mai pensato che il suo lavoro sarebbe stato inseguire un runner sul lungomare. Ma la situazione è questa e gli uomini delle forze dell'ordine cercano di fare del loro meglio per garantire la sicurezza di tutti noi. A questo ragazzo, che probabilmente scatena anche le simpatie di chi guarda questo video, dico: rispetta le regole, ne va della della salute tua e di noi pescaresi".