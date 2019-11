Successo per Ruggero Pasquarelli con "Apenas Son Las 12"

Successo per Ruggero Pasquarelli, il cantante di Città Sant'Angelo che anni fa partecipò anche a X Factor. Ora sta facendo un tour in America Latina e poi, molto probabilmente, farà tappa in Europa. Alcuni giorni fa è uscita la sua ultima canzone, "Apenas son las 12", che ha registrato in collaborazione con Mya e sta avendo molti riscontri positivi da parte del pubblico.

"Apenas son las 12" sta andando fortissimo: basti pensare che, a una settimana dall'uscita, aveva già fatto segnare ben 1 milione di visualizzazioni.

D'altronde, Ruggero è un'autentica star in Sud America, dove è parecchio conosciuto. Bene così.