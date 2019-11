Terminati i lavori della nuova rotatoria in via Caduti di Nassirya a Pescara

Sono terminati i lavori della nuova rotatoria in via Caduti di Nassirya all'incrocio con via Paolini a Pescara.

Per completare l'opera mancano solo gli elementi di arredo urbano.

La nuova rotonda renderà molto più fluido il traffico nella zona del vecchio ospedale.

Entro la metà di novembre, come fa sapere l'assessore alla Viabilità, Luigi Albore Mascia, verranno installati alcuni componenti in vetro del diametro di circa dieci centimetri intorno alla rotatoria, quindi posati gli alberi nelle vaschette con il ghiaietto. Infine, entro le prossime settimane arriveranno i punti luce, che saranno la cornice definitiva per la riqualificazione.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Pescara usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery