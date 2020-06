Il Rotary Club di Pescara dona al Comune tessere spesa per 200 famiglie in difficoltà economica

Il Rotary Club di Pescara ha donato al Comune questa mattina 200 tessere bancomat contenenti ciascuna 25 euro da spendere per fare la spesa nei punti vendita del gruppo Gabrielli. La donazione, che interesserà quindi 200 famiglie pescaresi in difficoltà economica, è la conclusione di un progetto che il Rotary pescarese ha avviato che ha visto la donazione degli arredi per due stanze del tribunale dove ospitare le donne che testimoniano e denunciano maltrattamenti, la donazione di poltrone per il reparto di Ortopedia dell'ospedale e 300 mascherine ffp2 per la asl regionale.

Il sindaco Masci ha evidenziato come la rete sociale tessuta dall'amministrazione comunale si sia dimostrata funzionante e funzionale in questo momento di emergenza per la pandemia, con la consegna di pacchi alimentari e buoni spesa per coloro che avevano grosse difficoltà economiche dovute al lockdown.

L'assessore Adelchi Sulpizio:

Conosciamo bene la realtà territoriale e sappiamo che ci sono concittadini che si attendono da noi un aiuto per la quotidianità. Siamo molto impegnati su questo fronte e stiamo raccogliendo i primi risultati

L'assessore Di Nisio ha parlato di un bel gesto da parte del Rotary in questa fase dove la soglia di povertà purtroppo ha interessato nuove famiglie e cittadini.

Il presidente del Rotary Serra ha infine sottolineato che il progetto delle tessere bancomat per la spesa, avendo dimostrato rapidità ed efficacia, ha ricevuto il plauso del Distretto rotaryano (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria) che si è già dimostrato disponibile ad ampliare l’offerta.