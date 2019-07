Passaggio di consegne, con la tradizionale cerimonia del martelletto, fra il presidente uscente del Rotary Club Pescara Ovest Armando Ferraro ed il neo presidente Amedeo D'Aurelio durante la serata conviviale organizzata allo stabilimento "Penelope a mare" alla presenza del consiglio direttivo e di tutti i soci.

Presenti anche il sindaco di Pescara Carlo Masci, e l’atleta campione paraolimpico Andrea Silvestrone, oltre che i Presidenti degli altri due Club Service Rotary, Michele Serra e Massimo Di Cintio. Il presidente uscente ha tracciato un bilancio positivo dell'anno appena trascorso, con l'ingresso di nuovi soci e l'avvio di importanti iniziative di solidarietà nei Paesi poveri.

Il presidente in carica D'Aurelio ha aggiunto:

Nel nuovo anno rotariano dovremo avere due obiettivi: il primo, rafforzare i legami all’interno del nostro Club, non per produrre utilità per i nostri soci, ma per avviare azioni coordinate che godano del favore unanime, unico strumento per garantire il successo delle nostre iniziative. Poi l’apertura verso il territorio, la capacità di intercettare le sacche della necessità e di saper mettere a frutto le nostre rispettive esperienze e competenze per rispecchiare quelli che sono l’anima e lo spirito del nostro Club, al servizio degli ultimi. Continueremo sicuramente la campagna anti-poliomelite e avvieremo altre attività di supporto e sostegno. Senza dimenticare le conviviali dedicate alla conoscenza, anche al fine di avvicinare al nostro Club i più giovani che devono dare nuova linfa e una spinta incisiva, anche a livello propositivo, al nostro agire