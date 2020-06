Il rotary club Pescara Ovest dona 20 ecocardiografi portatili per i pazienti Covid

Una donazione di 20 ecocardiografi all'ospedale di Pescara ed una borsa di studio da 1.500 euro. Il rotary club Pescara Ovest vivrà domani 18 giugno un'importante giornata di solidarietà con due distinti momenti. Alle 12, all'ospedale di Pescara, ci sarà la consegna ufficiale di 20 ecocardiografi portatili, destinati ai pazienti Covid in isolamento domiciliare. I dispositivi sono fondamentali per i medici che stanno seguendo coloro che sono stati contagiati dal Coronavirus e che sono monitorati a domicilio, per verificare in tempo reale le condizioni dei polmoni e del cuore. Il club rotary, spiega il presidente D'Aurelio, ha così deciso di avviare una raccolta fondi proprio per acquistare questi dispositivi che devono restare separati dagli altri strumenti sanitari per i pazienti non positivi al Covid.

Alla consegna saranno presenti il direttore sanitario Antonio Caponetti, l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì peraltro socio Rotary, e il primario del reparto malattie infettive Giustino Parruti. Il secondo momento invece si terrà alle 21 con la consegna della borsa di studio alla studentessa Chiara Nobilio del Liceo Artistico, Musicale e Coreutico ‘Misticoni – Bellisario’ di Pescara. Il premio era destinato allo studente che ha ottenuto il massimo dei voti fra tutti i ragazzi della scuola sorteggiata. Alla consegna della borsa di studio da 1.500 euro sarà presente anche la dirigente scolastica Raffaella Cocco