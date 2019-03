Morta a Milano la giornalista pescarese Rossella Minotti

Mondo del giornalismo in lutto per la prematura scomparsa a Milano della pescarese Rossella Minotti.

A far sapere del decesso della Minotti, avvenuto ieri, lunedì 11 marzo, è l'Associazione Lombarda dei giornalisti della quale è stata consigliera fino a poco tempo fa.

La Minotti era una collega stimata, originaria.di Pescara aveva trascorso a Milano tutta la sua vita professionale, lavorando prima in Rcs e poi per molti anni al Giorno dove era diventata caporedattrice e inviata e dove era stata eletta a più riprese nel Comitato di redazione.

Così la ricorda l'Associazione Lombarda dei giornalisti: