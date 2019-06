Romina Pierdomenico partner di Ezio Greggio a 'La Sai l'Ultima?'

Romina Pierdomenico sarà la partner di Ezio Greggio a 'La Sai l'Ultima?', in onda da venerdì 21 giugno in prima serata su Canale 5. La 26enne di Vicoli, che nella vita è fidanzata proprio con lo storico conduttore di "Striscia la Notizia", è arrivata seconda a Miss Italia nel 2012, alle spalle di Giusy Buscemi.

Da allora ha inseguito il sogno di diventare presentatrice, dopo aver partecipato - durante la stagione televisiva che si è appena conclusa - a 'Colorado', su Italia 1, nelle vesti di valletta. Greggio, in un'intervista a 'Chi', si è detto entusiasta di avere al suo fianco Romina in questa nuova avventura:

"Da un punto di vista televisivo Romina è molto brava, sarà una bella sorpresa per il pubblico. Il suo debutto a ‘Colorado’ è piaciuto molto a Mediaset. A 'La sai l’ultima?’ sono sicuro che con il suo sorriso, la sua professionalità e la sua presenza ‘inconfondibile' (anche l’occhio vuole la sua parte, mi perdoni), porterà una ventata di freschezza. È un volto nuovo. Le sue risate in studio e la sua genuinità si faranno notare".

Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio stanno insieme da circa un anno, visto che l'ufficialità della loro relazione è arrivata nell'estate 2018. Tra di loro c'è una differenza d'età di quasi 40 anni, in quanto lui ne ha 65, ma tutto ciò non sembra costituire un problema per la coppia. Tra l'altro, qualche mese fa Greggio è anche stato a Vicoli per conoscere di persona i genitori di Romina.