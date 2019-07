Roma dedica un parco al noto produttore di vini di Loreto Edoardo Valentini

Un parco dedicato al noto e storico produttore di vini di Loreto Aprutino Edoardo Valentini. Domenica 15 luglio cerimonia ufficiale a Roma nel parco fra viale Giustiniano e via Galba, che il comune di Roma ha deciso di dedicare a Valentini. Verrà scoperta la targa alla presenza del sindaco, del figlio di Valentini Francesco Paolo, della sua famiglia e dei dirigenti della fondazione italiana sommelier, con la presenza dell'abruzzese Domenico Carpinone e del presidente nazionale Franco Maria Ricci.

L'azienda vinicola Valentini vanta una tradizione ultracentenaria con la produzione di vini di altissima qualità che hanno ottenuto riconoscimenti in tutto il mondo. Donato Fioriti, vice presidente nazionale vicario Unaga (Fnsi):

“Come giornalisti agro alimentari e come abruzzesi siamo onorati per l’attenzione che al nostro illustre corregionale viene riservata con questa inaugurazione e plaudiamo all’iniziativa del sindaco Virginia Raggi e della famiglia Valentini, con la presenza illustre della Fondazione Italiana Sommelier. Non mancheremo di essere presenti in rappresentanza dei giornalisti italiani enogastronomici.”