Morto Rodolfo D'Angelantonio, Confindustria Abruzzo in lutto per la scomparsa del manager pescarese

È morto Rodolfo D'Angelantonio, consigliere incaricato all'internazionalizzazione delle Imprese di Confindustria Abruzzo.

D'Angelantonio, manager e imprenditore, è scomparso all'età di 71 anni ieri, domenica 26 aprile, nella sua casa di Pescara.

Lascia la moglie Paola e i figli Federica e Mario.

Come ricorda Confindustria, D'Angelantonio è stato "uno dei fondatori e dirigente del Gruppo Cobo Sud e amministratore della Cobo International East Europe, azienda presente da anni in Romania e in Confindustria Romania. Era da tempo malato e, nonostante i suoi impegni lo portassero spesso fuori dall’Abruzzo, sono state numerose le partecipazioni alle iniziative di Confindustria. Da ricordate in particolare il suo impegno teso alle iniziative che favorivano l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e la collaborazione delle imprese per lo sviluppo del territorio”.

La camera ardente è stata allestita nella Funeral Home "Dimora del silenzio" a Montesilvano.