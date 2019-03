Attualità / Via R. Paolucci, 79

Rocco Siffredi a Pescara, pranzo in un ristorante di pesce [FOTO]

Il famoso pornodivo abruzzese, di passaggio in città, si è fermato a mangiare in una nota attività di via Paolucci, posando poi con il titolare Carlo Ferraioli per una foto ricordo alla fine del lauto pasto