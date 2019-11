Roberto Straccia, "Chi l'ha visto?" torna ad occuparsi della morte del giovane di Moresco - VIDEO

Roberto Straccia è stato ucciso per uno scambio di persona. La tesi, portata avanti con forza dai familiari e dai loro legali che hanno chiesto pochi giorni fa il trasferimento del fascicolo dell'indagine alla Dda dell'Aquila, è stata analizzata durante la trasmissione di Rai Tre "Chi l'ha visto?" nella puntata di ieri 20 novembre.

Durante il servizio dedicato al giovane di Moresco, scomparso a Pescara nel dicembre 2011 e trovato morto nel gennaio 2012 lungo una spiaggia di Bari, la conduttrice Federica Sciarelli ha mandato in onda il racconto di un uomo che si trova in carcere a Lanciano e che ha più volte dichiarato che Roberto Straccia è stato ucciso per errore, scambiato per lui per la somiglianza fisica che li accomuna.

Straccia era uscito per fare jogging il 14 dicembre 2011 e da allora si erano perse le sue tracce, fino al tragico ritrovamento. La Procura di Pescara ha chiesto nuovamente l'archiviazione dell'indagine in quanto non esisterebbero elementi tali da far pensare ad un delitto invece di un incidente o di un suicidio.

Il servizio su Roberto Straccia (da 1:14:00 circa del video): https://www.raiplay.it/video/2019/11/chi-lha-visto-del-20112019-97ca40dc-8c23-44fe-bc5b-6ec9a67b4114.html