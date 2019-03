La storia del tennista pescarese Roberto Palpacelli finisce su Rai 2

Dopo il successo letterario della biografia di Roberto Palpacelli, per tutti il "Palpa", che ha smascherato vizi privati e pubbliche virtù di un campione mancato, anche la tv nazionale ha ripreso questa storia quasi leggendaria di un talento del tennis inghiottito da una vita dissoluta e poco consona per un atleta professionista.

Il servizio, trasmesso da Rai 2 nel corso della rubrica "Tg2 Storie", parte proprio dalla stazione di Pescara dove ogni notte il protagonista del racconto prende il treno per raggiungere i campi in terra battuta del circolo di San Benedetto del Tronto.

È al dopolavoro ferroviario che il Palpa ha trovato la sua nuova dimensione, senza rimorsi o rimpianti per una carriera mancata che lo avrebbe portato, a detta di molti, a diventare uno dei più forti tennisti al mondo.

Roberto Palpacelli, cresciuto in via Masaccio, cominciò da giovanissimo a sbalordire tutti al circolo tennis di via Pepe e già a 16 anni venne convocato da Adriano Panatta in nazionale. Il grande rammarico dei tecnici federali è stato quello di non essere riusciti a farlo uscire dal tunnel della droga e dell'alcol. Oggi però, l'ormai adulto "virgola", come veniva soprannominato da ragazzino, è un uomo totalmente diverso. Lui stesso confessa ai microfoni della troupe Rai che la nascita di suo figlio gli ha cambiato la vita e che solo grazie al tennis non è caduto nel vortice mortale.

Per rivedere la puntata basta cliccare su questo LINK e andare al minuto 39.