Riviera sud: revocato il divieto di balneazione a Fossovallelunga

Torna completamente balneabile anche la riviera sud di Pescara. Il sindaco Alessandrini, infatti, ha rimosso il divieto presente da qualche giorno a Fossovallelunga dopo le ultime analisi effettuate dall'Arta che mostravano valori superiori ai limiti consentiti dalla Legge.

Le nuove analisi, infatti, hanno mostrato valori conformi e dunque tutta la riviera sud è completamente balneabile, così come la riviera nord, dove i divieti temporanei davanti via Galilei e via Balilla erano stati rimossi nella giornata di ieri.