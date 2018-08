Riviera sud: polemiche e dubbi sul nuovo cantiere antiallagamenti

Un cantiere che sta causando disagi ai residenti ed ai bagnanti, oltre ad essere paradossale in quanto riporta alla situazione di collegare assieme la rete delle acque bianche a quella degli scarichi. Pescara Mi Piace, con Armando Foschi, protesta per la riapertura del cantiere lungo viale Primo Vere avvenuto qualche giorno fa, che ha portato al senso unico alternato. Secondo Foschi, si tratta di un intervento paradossale e dannoso e per questo ha chiesto spiegazioni all'amministrazione comunale.

Foschi ha sottolineato come i cittadini abbiano protestato e siano rimasti attoniti davanti al cantiere cercando di capire di che tipo di intervento si trattasse:

"Oggi scopriamo però che su via Primovere, dopo i lavori del Piano antiallagamento, le due reti, quella delle acque bianche o meteoriche, e quella delle acque nere, o reflue, erano state separate, seguivano due distinti percorsi in tubazioni diverse, proprio come imporrebbe la legge, ma, per ragioni che non sono state spiegate, il sindaco Alessandrini e i suoi uffici hanno disposto un

intervento tecnico per ricollegare le due reti. E questo dopo aver annunciato da anni l’apertura di cantieri su tutta la città, con investimenti colossali, proprio per avviare la separazione, in ogni strada di Pescara, delle condotte acque nere da quelle della acque bianche. Chiaramente questa contraddizione paradossale va spiegata e giustificata alla città"