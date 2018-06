Riviera sud: aperta la nuova strada a doppio senso davanti al Teatro D'Annunzio

Inaugurata ed aperta al traffico questa mattina la nuova strada a doppio senso di marcia del lungomare sud, nei pressi del Teatro D'Annunzio. Presenti all'inaugurazione fra gli altri l sindaco Marco Alessandrini, il vicesindaco Antonio Blasioli, l'assessore Giacomo Cuzzi.

Il cantiere proseguirà ora solo per la passeggiata, dove saranno posizionate lastre di marmo di Carrara prelevate dalla facciata del Tribunale. A settembre il cantiere prevede la realizzazione di una nuova piazza davanti ai teatri e il giardino retrodunale e dunale.

Il vicesindaco ed assessore Blasioli:

“E' un passo avanti verso una riviera più bella e più fruibile che ci vede impegnati sin dal primo momento di governo questo tratto di riviera è stato sempre sottovalutato. La riviera sud è stata e sarà il nostro fiore all’occhiello, prima con il tratto di via Primo Vere che ha beneficiato di un collettore delle acque bianche atteso da decenni, che ha risolto i problemi di allagamento storicizzati che ad ogni pioggia si presentavano e ora con un cantiere che ci presenta già una vera riviera, quando siamo solo al 50% dell’intervento.

La nuova strada è percorribile da oggi, la modifica alla viabilità è temporanea e limitata a questa stagione balneare, prevede il passaggio delle auto sulla nuova riviera, sul Lungomare Papa Giovanni XXIII, a doppio senso di circolazione fino all’innesto nella nuova bretella di ricollegamento con via Figlia di Iorio. Parallelamente dalla stessa bretella si potrà accedere al lungomare Cristoforo Colombo (che corre dinanzi ai teatri) che diventerà a senso unico, in direzione sud/nord e sarà un’arteria destinata a parcheggi per questa stagione balneare per poi essere eliminata a partire da settembre. Nello stesso tempo sul Lungomare Cristoforo Colombo, tratto antistante i teatri, percorribile in direzione sud/nord, si potrà svoltare solo a destra per riprendere nuovamente la riviera