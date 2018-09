Riviera sud, iniziata la posa del marmo di Carrara del tribunale [FOTO]

Come da programma, è iniziata questa mattina, giovedì 20 settembre, la posa della pavimentazione in marmo di Carrara sul lungomare sud di Pescara.

Le lastre di colore bianco sono quelle che prima erano state utilizzate per le facciate del tribunale, ma che a causa del peso non garantivano la sicurezza e per questa ragione sono state smontate.

«Le lastre prelevate dal tribunale e appositamente trattate stanno riempiendo la nuova passeggiata», fa sapere il vicesindaco Antonio Blasioli in sopralluogo sul cantiere, «che diventerà la più bella della riviera sud a lavori finiti».