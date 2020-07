Ritrovata Nera, la femmina di pastore tedesco era a Farindola [FOTO]

Una storia a lieto fine ha riguardato Nera, un pastore tedesco femmina che si era perso nei giorni scorsi in provincia di Pescara. Tutta Farindola era in allerta per la presenza di questa cagna, che vagava in zona da circa una settimana: sia il sindaco sia i cittadini si sono più volte rivolti ai carabinieri forestali per recuperarla, poiché - essendo spaventata - non si faceva prendere.

Ieri sera una ragazza del posto è riuscita a catturarla e ha poi contattato i militari per fare la lettura del microchip. Nera è risultata essere di proprietà di un signore di Montebello di Bertona, che aveva già presentato regolare denuncia di smarrimento. Il cane aveva una brutta ferita sul muso ma è stato prontamente portato dal veterinario, dopo di che si è finalmente ricongiunto al suo proprietario.