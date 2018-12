Istituto Di Marzio-Michetti in lutto per la scomparsa della prof Battistoni

Un grave lutto ha colpito l'istituto Di Marzio-Michetti di Pescara.

Ieri mattina, mercoledì 19 dicembre, è infatti improvvisamente morta una delle insegnanti della scuola, Rita Battistoni.

La professoressa, 63 anni, ha accusato un malore fatale proprio mentre era nel plesso scolastico di via Arapietra ieri mattina. È stato soccorsa e trasportata in ospedale dove è stata ricoverata nel reparto dell'unità coronarica, ma poche ore dopo è purtroppo scomparsa.

Viveva a Montesivano e lascia marito e figlia.

Questo quanto scritto ieri su Facebook da una sua collega, Mirella Berardocco:

«Oggi, dopo un malore in classe, é venuta a mancare la cara e stimata professoressa Rita Battistoni. Collega signorile, mite ed esemplare, di alta professionalità, sempre sorridente e gentile. Noi che l'abbiamo conosciuta, non riusciamo a rassegnarci. Tanto scrivo in suo ricordo».