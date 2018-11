Sondaggio Demopolis, situazione economica peggiorata per i pescaresi

Vivere a Chieti e Pescara? Ecco la percezione dei cittadini residenti nell'area metropolitana in base al sondaggio proposto nel mese di novembre dall'Istituto Demopolis per “ilPescara” e “ChietiToday”, giornali online del gruppo editoriale CityNews.

La crisi in Abruzzo ha pesato: un cittadino su due ritiene che la situazione economica della propria famiglia sia peggiorata rispetto a 5 anni fa; risulta migliorata per appena il 9%, mentre è rimasta sostanzialmente analoga per 4 cittadini su 10: è uno dei dati che emerge dal sondaggio condotto nel novembre 2018 dall’Istituto Demopolis per il Gruppo Editoriale Citynews, tra i lettori dei quotidiani online “ilPescara” e “ChietiToday”.

«Gli ambiti di benessere dei cittadini», afferma il direttore di Demopolis Pietro Vento, «riguardano soprattutto la dimensione personale: la principale ragione di soddisfazione è rappresentata dalla vita familiare e sentimentale e dal rapporto con gli amici, indicata dall’82%. A incidere in termini positivi sulla quotidianità degli intervistati è anche la sfera del tempo libero. Più problematiche appaiono invece le dimensioni del lavoro e del reddito; estremamente critico è il giudizio sui servizi pubblici, promossi da appena il 25%».

Pesante è il giudizio degli abruzzesi sulla sanità pubblica nel territorio: bocciata dalla maggioranza assoluta degli intervistati (53%).

L’Istituto Demopolis ha chiesto infine ai lettori di indicare le reali priorità di intervento per le province di Chieti e Pescara: in testa, segnalato dal 67% degli intervistati, è il tema dell’occupazione e del lavoro. Segue la richiesta di interventi in materia di “strade e viabilità”.

Nota informativa – Il sondaggio è stata condotto online, nel mese di novembre 2018, dall’Istituto Demopolis per i quotidiani “ilPescara” e “ChietiToday” tra i cittadini maggiorenni residenti nelle province di Chieti e Pescara, lettori delle due testate del Gruppo Editoriale Citynews. Al campione di rispondenti è stata applicata una ponderazione sulle variabili di quota in relazione al genere, alla fascia di età ed all’area di residenza. Approfondimenti su www.demopolis.it

