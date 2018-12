La pescarese Annalisa D'Incecco ancora in corsa al Ristorante degli Chef su Rai2

La nostra concittadina Annalisa D'Incecco supera brillantemente anche la quarta puntata e prosegue la sua avventura come concorrente della prima edizione del "Ristorante degli Chef", il programma in onda ogni martedì sera su Rai2.

La pescarese è stata la seconda migliore nella prima prova e poi ha vinto il servizio del ristorante come capo brigata risultando immune nelle ultime due prove.

La puntata di ieri sera si è aperta con la visita dei familiari ai concorrenti in gara e ognuno ha portato un ingrediente da usare per la prima prova. L'unica a non ricevere alcun parente o amico è stata la nostra concittadina Annalisa, che ha ricevuto però un cesto di broccoli e un video messaggio della madre nel quale, pur ricordandole di non aver approvato la scelta di partecipare al programma l'ha incoraggiata a proseguire.

Con i broccoli ha presentato il piatto denominato il Bel anatroccolo che le ha consentito di risultare tra le migliori tre della prova.

Con il secondo posto la pescarese ha conquistato, per la seconda puntata consecutiva, il ruolo di capo di una delle brigate durante il servizio del ristorante. Al termine del servizio la sua brigata ha conquistato la prima stella a disposizione, la seconda invece è andata a quella capitanata da Viviana e l'ultima, assegnata dai tre giudici, è stata assegnata ancora alla brigata di Annalisa che ha vinto così per la seconda settimana di seguito.

Per rivedere l'intera puntata andata in onda ieri sera su Rai2 basta cliccare QUI e registrarsi gratuitamente a Raiplay.