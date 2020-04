D'Amario: "Mitigato il rischio contagio, ma la circolazione del virus è ancora importante"

Il componente del comitato tecnico scientifico incaricato dalla giunta regionale per l'emergenza ha spiegato a "Sos Coronavirus" che durante la fase 2 le regioni dovranno garantire, come prima cosa, la gestione della malattia Covid in "percorsi separati"