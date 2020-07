Code e disagi lungo l'autostrada A14, Fai-Conftrasporto chiede risarcimento danni

Fai-Conftrasporto Adriatico, che coordina le federazioni di autostrasportatori Fai di Marche, Romagna, Ferrara e Rovigo ha predisposto un'azione di risarcimento danni per i danni causati dalle code dell'autostrada A14, come riferisce l'AdnKronos.

È una situazione diventata insostenibile quella che ogni giorno si presenta a coloro che percorrono l'autostrada adriatica per lavoro.

Nel tratto pescarese e abruzzese dell'A14 quotidianamente si formano code, incolonnamenti e rallentamenti per il restringimento della carreggiata disposto per questioni di sicurezza.

Il profilo dell'azione, spiega una nota, «è riconducibile alle responsabilità contrattuali ed extracontrattuali del concessionario Autostrade per l'Italia dall'inizio dei disagi, per danno emergente e lucro cessante connessi ai ritardi, mancate consegne, costi di attesa, mancati incassi, sanzioni, disagi e stress psicofisico. All'iniziativa potranno aderire individualmente le aziende e gli operatori interessati, indipendentemente dalla propria provincia di origine».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questo quanto aggiunge Natalino Mori, presidente della Fai Marche e coordinatore Fai Adriatico: «Ci stiamo avvicinando a un anno di disagi e code infinite lungo l'A14 e recentemente lungo A7, A10 e A26 nei pressi di Genova. Dopo decine di incontri, tavoli tecnici e istituzionali, interrogazioni parlamentari e istanze di dissequestri, il tratto autostradale fra Porto sant'Elpidio e Pescara si conferma il collo di bottiglia della viabilità Italiana. A pagarne le spese i cittadini, i turisti, chi opera in mobilità ma soprattutto i trasportatori».