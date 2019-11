Palazzo Regione Abruzzo in piazza Unione, 2 milioni di euro per la riqualificazione

Grazie a un investimento di poco superiore ai 2 milioni di euro sarà rinnovato e riqualificato il palazzo della Regione Abruzzo di piazza Unione a Pescara dove ha sede il consiglio regionale.

Al termine dei lavori si avrà una struttura moderna e sostenibile, come fa sapere l'agenzia Dire, che renderà efficiente la struttura in termini di risparmio energetico e sicurezza sismica.

Grazie a questo intervento di riqualificazione verrà anche restituito un'importante spazio alla città come quello dell'auditorium De Cecco che tornerà a disposizione delle associazioni che ne faranno richiesta.

Nel corso dei lavori del cantiere non si fermeranno le attivita' che si svolgono al suo interno. A presentare il progetto sono stati il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, i consiglieri regionali Vincenzo D'Incecco e Antonio Blasioli, il direttore dell'Attività amministrativa, Paolo Costanzi e i progettisti Riccardo Vetturini, Carmine Brandi e Roberto Santalucia. Entro 180 giorni, è stato annunciato, sarà espletato il bando di gara con i tempi di realizzazione previsti entro 365 giorni dall'aggiudicazione. Un lavoro, quello pensato, che riparte da quanto già fatto per l'Emiciclo dell'Aquila e che trasformerà il palazzo pescarese fermo alla costruzione degli anni '70 con criteri ormai obsoleti in termini di antisismicità ed efficientamento energetico che consentirà di ridurre dagli attuali 330mila Kwh a 100mila Kwh con una riduzione della spesa di oltre 50mila euro con una riduzione delle emissioni di 96,6 t/anno, equivalenti a 30mila alberi salvati.