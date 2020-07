Dopo l'estate sarà avviata la riqualificazione dello storico circolo Canottieri "La Pescarina"

Inizierà dopo l'estate l'intervento di riqualificazione dello storico Circolo Canottieri "La Pescarina".

A farlo sapere è la neonata Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di Pescara e Chieti.

Dopo l’estate, come illustra la soprintendente Rosaria Mencarelli, «prenderà il via la gara d’appalto per i lavori del Circolo canottieri “La Pescarina”.

A Pescara, dove nei giorni scorsi c’è stato il sopralluogo congiunto allo stadio Rampigna con il sindaco Masci e l’onorevole Vacca della Commissione cultura della Camera dei deputati, la Soprintendenza ha proposto un tavolo tecnico con altri interlocutori pubblici, Regione Abruzzo per prima, al fine di progettare un intervento di archeologia urbana per approfondire le ricerche e valorizzare il patrimonio emerso.

«La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara», commenta il consigliere regionale Antonio Blasioli, «annuncia per dicembre l'inizio di una riqualificazione che mi sta molto a cuore, quella del Circolo Canottieri di Pescara, la "Pescarina", storico punto di riferimento per gli sport acquatici e luogo della memoria cittadina. Come amministrazione comunale di centrosinistra abbiamo molto lavorato insieme alla precedente Giunta Regionale, al Circolo La Pescara che ringrazio per la passione e la determinazione avuta, la Soprintendenza e agli altri Enti per trovare fondi, la soluzione architettonica migliore fra cui scegliere il nuovo look della struttura, insomma, per vederla rivivere e restituirla alla città. Se saranno bravi con i tempi, potremmo vederla riaprire già per la prossima estate. Sarebbe una riconquista importantissima per Pescara, per il quartiere storico in cui nasce e per il lungofiume, perché l'idea che avevamo coltivato prevedeva anche la riqualificazione golenale con verde e percorsi sostenibili. Un progetto bellissimo».