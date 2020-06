Al via i lavori di riqualificazione delle case popolari a Torre de Passeri e Popoli: l'Ater stanzia oltre 600 mila euro

Lavori per 611 mila euro nelle case Ater di Popoli e Torre de Passeri. Lo ha annunciato il presidente Ater Lattanzio, sottolineando come verranno fra l'altro eliminate lastre di eternit sulle coperture di alcuni edifici ed altri importanti interventi che si aggiungono agli 11 cantieri già aperti nel Pescarese per oltre 3,5 milioni di euro.

A Popoli, in via Gramsci, si interverrà ai civici 216, 2018 e 11, e in via Ugo La Malfa al civico 1; e poi nel

territorio di Torre de’ Passeri sui fabbricati esistenti in via Einaudi, ai numeri civici 8, 10 e 14, in via Gabriele d’Annunzio 21, e in via Settimio D Battista con interventi strutturali, sistemazione lesioni esterne, risarcitura lesioni sui tramezzi e tinteggiatura.

A Sempre a Popoli, in via dei Tigli, lavori per circa 50 mila euro per la rimozione di parapetti in ferro e vetro e sostituzione con ferro zincato e soglie in marmo, oltre a lavori per 527 mila euro per la sistemazione dei fabbricati danneggiati dalla grandinata del 10 luglio 2019 già in esecuzione in varie località della provincia.