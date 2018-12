Riqualificazione area di risulta: tutti i numeri e le modifiche al progetto dell'amministrazione comunale

Conferenza stampa congiunta, questa mattina, fra l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria Confesercenti, Confartigianato, CNA e UPAP-CLAAI sulla delibera per la realizzazione del Parco Centrale, ovvero la riqualificazione dell'are adi risulta.

Presenti i rappresentanti delle associazioni e, fra gli altri, il sindaco Alessandrini ed il vicesindaco Blasioli. L'amministrazione comunale ha sottolineato come il progetto sarà modificato in base alle proposte inviate dalle associazioni che hanno presentato un documento comune che diverrà un ordine del giorno e parte integrante del progetto.

Il sindaco Alessandrini ha sottolineato come il progetto sia di fatto diventato condiviso, con le associazioni ed i rappresentanti che hanno scelto di sedersi attorno ad un tavolo per trovare soluzioni migliorative senza dire "no" a prescindere rispetto all'idea voluta dall'amministrazione comunale.

Il vicesindaco Blasioli è entrato nel merito delle questioni più discusse, come la realizzazione di un auditorium: