"Ripuliamo la spiaggia", tour VèGé-Legambiente a Pescara il 14 ottobre

"Ripuliamo la spiaggia", a Pescara una tappa del tour VéGé-Legambiente a Pescara il 14 ottobre.

Lo scopo del tour è quello di sensibilizzare sul futuro dei nostri litorali, dei laghi e del mare e toccherà tutta l'Italia.

In totale saranno 60 le spiagge che verranno ripulite e anche i cittadini potranno partecipare attivamente iscrivendosi sul sito www.ripuliamolespiagge.it.

Doppio appuntamento in programma in Abruzzo: oltre a Pescara, alle ore 10 nella spiaggia della Madonnina, nel pomeriggio, alle 15, al Giardino Botanico sulla spiaggia di San Salvo Marina. I rifiuti continuano a invadere i nostri litorali: 968 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia di cui l’81% rappresentato dalla plastica: L’usa e getta di plastica la fa da padrone: sulle 93 spiagge monitorate sono state monitorate 34 stoviglie ogni 100 metri di spiaggia (tra piatti, bicchieri, posate e cannucce) e raccolte oltre 10mila tra bottiglie e contenitori di plastica per bevande, inclusi i tappi. Questi numeri testimoniano l’importanza della lotta all’utilizzo e alla dispersione nell’ambiente della plastica monouso. Proprio in quest’ottica nasce il progetto “Ripuliamo le spiagge”.

L’iniziativa è rivolta non solo ai dipendenti di Gruppo VéGé ma anche ai cittadini che potranno contribuire a ripulire 60 arenili da tonnellate di rifiuti ed evitare che entrino in mare. All’interno dei punti vendita delle imprese socie del Gruppo, infatti, i clienti saranno invitati a partecipare alla pulizia di una spiaggia sul loro territorio.