Intervento urgente su una condotta idrica, una zona di Pescara resta senza acqua

Una zona di Pescara resta senza acqua oggi, giovedì 9 gennaio.

A farlo sapere è l'Aca che comunica come sia necessaria una riparazione urgente e improrogabile della condotta idrica in via del Santuario/via Pizzoferrato.

L'erogazione dell'acqua potabile è stata sospesa temporaneamente in queste vie:

via Del Santuario (primo tratto);

via di Villa Basile;

via Pizzoferrato;

via Monte San Rocco;

Vicolo Bosco;

via Monti Ernici;

via Campo Imperatore;

via Monti Ausoni.

La sospensione della fornitura idrica, come riferisce l'Aca, inizierà alle ore 14 circa per una durata presumibile fino alle ore 17, salvo complicazioni in fase di realizzazione dei lavori. Inoltre, non si possono escludere “cali di pressione” su altre vie adiacenti.