Federico torna a scuola: in riparazione l'ascensore rotto al Liceo Misticoni

Federico, il giovane studente disabile del Liceo "Misticoni" che aveva deciso di restare a casa come forma di protesta per la mancanza dell'ascensore, tornerà a scuola già domani. La riparazione infatti è quasi terminata e salvo imprevisti già nella giornata di domani sarà in funzione.

Ad occuparsi del caso, il presidente dell'associazione "Carrozzine Determinate" Claudio Ferrante che ha incontrato la dirigente scolastica Cocco. Ferrante sottolinea come il gesto coraggioso di questo ragazzo abbia acceso i fari sulla questione delle barriere architettoniche e sui problemi che i giovani studenti disabili vivono quotidianamente nelle scuole cittadine.