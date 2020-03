Rincari del 500% sulle mascherine, scoperte altre gravi irregolarità nella stessa parafarmacia: scatta la sospensione

Nuova ispezione nella parafarmacia di Pescara sorpresa due giorni fa a vendere mascherine con rincari del 500%. I carabinieri del Nas sono infatti tornati nell'attività scoprendo gravi irregolarità e per questo l'ordine dei farmacisti ha avviato l'iter di sospensione amministrativa.

I militari hanno scoperto un magazzino dove venivano tenuti rifiuti sanitari speciali in modo pericoloso e non conforme per categorie non omogenee e soprattutto in promiscuità con alimenti e medicinali validi. Una situazione grave che ha imposto l'intervento anche dei servizi Lan e Lesp del dipartimento di prevenzione per avviare subito la sospensione. Il deposito era anche pericoloso per gli stessi lavoratori a causa dei rifiuti speciali accantonati non correttamente.

Per questo il caso è stato segnalato all'ordine dei farmacisti. I controlli del Nas proseguiranno in queste ore ed in questi giorni in altre farmacie e parafarmacie, strutture sanitarie pubbliche e private, strutture sportive e luoghi di distribuzione alimentare per verificare il pieno rispetto della normativa sul Covid19 del Governo. Per segnalazioni è a disposizione il numero del comando Nas di Pescara 085/65961.