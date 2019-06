Rimpatriata per l'ex sindaco Alessandrini con i compagni di classe delle scuole medie - FOTO

Serata all'insegna dei ricordi quella trascorsa venerdì dall'ex sindaco di Pescara Marco Alessandrini, che ha partecipato ad una rimpatriata con i compagni delle scuole medie.

La cena si è tenuta al Lido186, dove i ragazzi della 3’ G della scuola media Tinozzi (anno scolastico 1983/84), si sono ritrovati 35 anni dopo. Il commento di Alessandrini:

"Ci siamo rivisti al completo dopo tanto tempo per una serata spensierata in cui il tempo sembrava non essere passato. E' stato un modo per ritrovarci e ritrovare un percorso importante nella vita di ognuno di noi"