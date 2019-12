Rimossa una lapide fascista dal Municipio di Salle [FOTO]

Rimossa, dal Municipio di Salle, una lapide fascista degli anni '30 su cui erano state scritte parole di ringraziamento al Duce nei confronti del suo operato. Ecco che cosa ha detto il sindaco Davide Morante:

"In un luogo istituzionale, nel luogo della democrazia, non ci può stare una lapide rimessa 6 anni fa che ringrazia Benito Mussolini. Al suo posto, all'ingresso del Comune, metteremo una copia originale della Costituzione del 1947, e ricordo a tutti che i valori della Costituzione per oltre 20 anni furono oppressi proprio dal fascismo".