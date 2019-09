L'assessore Cremonese incontra residenti e operatori commerciali per il rilancio del centro storico

Progetti di rigenerazione e rivalutazione urbana del centro storico di Pescara.

Questi i due temi dell'incontro di ieri, venerdì 27 settembre, tra l'assessore al Commercio e Turismo Alfredo Cremonese e residenti e operatori commerciali di Pescara Vecchia.

Cremonese, accompagnato dal presidente della Commissione Finanze, Salvatore Di Pino, e dalla consigliera Zaira Zamparelli, ha ascoltato le istanze di chi vive e lavora nelle zona. L'obiettivo è quello di monitorare costantemente una delle zone pulsanti della città, oggetto di progetti di rigenerazione e rivalutazione urbana.

Al centro della discussione pulizia, vivibilità dell'area e miglioramento dell'offerta commerciale. Annunciata, da ottobre, una pulizia mensile straordinaria. Alla riunione in via delle Caserme erano presenti anche i vertici della società di pulizie civili ed industriali “Attiva”.

Questo quanto fa sapere Cremonese:

«Abbiamo concordato la necessità di predisporre attività di pulizia straordinaria. Si parte subito, da ottobre con lavaggi mensili approfonditi in tutta l’area. Ogni locale avrà, inoltre, un proprio cassonetto per l’umido mentre per gli altri rifiuti ciascun esercente dovrà avviare la raccolta differenziata. Il centro storico di Pescara è un bene prezioso da salvaguardare, conservare e, appunto, rigenerare. L’obiettivo ultimo è quello di riportarlo agli antichi splendori e rilanciare commercialmente e turisticamente la zona. Nel pieno rispetto delle regole aspetto per noi fondamentale per garantire una sana vivibilità a chi vi abitata e lavora. Ringrazio i responsabili di “Attiva” per la grande disponibilità sin da subito manifestata e tutti i presenti per lo squisito senso di collaborazione rispetto ad un progetto di comune interesse, a testimonianza che il buon lavoro di squadra assicura sempre ottimi risultati».